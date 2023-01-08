В Китае сообщили о катастрофическом росте смертности учёных после отмены антиковидных мер

В Китае после отмены антиковидных ограничений с невероятной скоростью начали умирать ведущие учёные. Как пишет газета South China Morning Post , за прошедший месяц в стране скоропостижно скончались 20 научных сотрудников Инженерной академии КНР, это больше, чем за год.

При этом, как подчёркивается в материале, с 2017 по 2021 годы в академии в среднем умирали по 16 научных работников в год, а в 2021 году было зарегистрировано 13 летальных случаев. Медик одной из пекинских больниц рассказал, что раньше академиков лечили наравне с представителями политической элиты страны, но из-за катастрофического роста числа заболевших ковидом для таких пациентов "едва находилось место в коридоре госпиталя". Ситуацию, по словам врача, также усугубило истощение ресурсов здравоохранения на фоне пандемии, из-за чего возникают трудности в лечении других заболеваний.