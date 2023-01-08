Кондолиза Райс считает, что Россия не отдаст новые регионы

Россия не уступит четыре новых региона, а экономика и военный потенциал Украины тем временем почти полностью зависят от поддержки со стороны Запада. Таким мнением поделились бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-шеф Пентагона Роберт Гейтс в статье для The Washington Post.

Как считают авторы, если у ВСУ не получится добиться значительного прорыва в ходе конфликта, западные страны начнут давить на Киев, чтобы тот пошёл на переговоры о прекращении огня. А "единственным способом избежать этого сценария", уверены Райс и Гейтс, является увеличение поставок Украине военной помощи, которой было бы "достаточно, чтобы сдержать новое российское наступление и оттеснить российские силы на востоке и на юге".

В статье отмечается, что в данный момент можно с уверенностью сказать только то, "что боевые действия и разрушения продолжаются". Как полагают авторы, в Москве уверены, что "время на стороне" РФ, а сплочённость Запада в вопросе поддержки Незалежной в конечном счёте исчезнет.

"Он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Лайфа) не может уступить Украине четыре восточные области, которые он объявил частью России. Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для новых наступлений", — считают Гейтс и Райс.