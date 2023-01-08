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8 января, 07:11

Украинские войска обстреляли две ТЭС под Донецком

Старобешевская и Зуевская ТЭС в ДНР повреждены в результате обстрелов ВСУ

Старобешевская тепловая электростанция в посёлке Новый Свет в Донецкой Народной Республике повреждена в результате удара ВСУ, под завалами находятся как минимум два работника станции. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, сообщает пресс-служба Администрации Старобешевского района.

"Предположительно, минимум два человека — сотрудники станции — могут находиться под обломками", — приводит ТАСС сообщение.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Старобешевская ТЭС была обстреляна из реактивной системы залпового огня. Также повреждения получила Зуевская ТЭС в населённом пункте Зугрэс. Известно, что станция работает в штатном режиме.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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