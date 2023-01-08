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8 января, 06:49

Прокуратура начала проверку после того, как самолёт застрял в сугробе в аэропорту Перми

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после того, как Boeing 737 авиакомпании "Победа" застрял в сугробе при вылете из аэропорта Перми. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате ЧП самолёт выкатился передней стойкой шасси за пределы взлётно-посадочной полосы.

Отбуксировка самолёта в аэропорту Перми. Видео © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

"Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и защите прав пассажиров", — говорится в сообщении.

На борту самолёта находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира, из них семь детей. Всех людей уже эвакуировали. На место происшествия прибыл пермский транспортный прокурор. Из-за инцидента задерживаются вылеты шести рейсов.

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Напомним, 8 января утром в аэропорту Перми самолёт "Победы" застрял в сугробе при взлёте в Москву. В соцсетях пассажиры рейса поделились кадрами с места происшествия.

Обложка ©

Telegram / Уральская транспортная прокуратура

Наталья Исакова

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