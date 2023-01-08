Прокуратура начала проверку после того, как самолёт застрял в сугробе в аэропорту Перми
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после того, как Boeing 737 авиакомпании "Победа" застрял в сугробе при вылете из аэропорта Перми. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате ЧП самолёт выкатился передней стойкой шасси за пределы взлётно-посадочной полосы.
Отбуксировка самолёта в аэропорту Перми. Видео © Telegram / Уральская транспортная прокуратура
"Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и защите прав пассажиров", — говорится в сообщении.
На борту самолёта находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира, из них семь детей. Всех людей уже эвакуировали. На место происшествия прибыл пермский транспортный прокурор. Из-за инцидента задерживаются вылеты шести рейсов.
Напомним, 8 января утром в аэропорту Перми самолёт "Победы" застрял в сугробе при взлёте в Москву. В соцсетях пассажиры рейса поделились кадрами с места происшествия.
Telegram / Уральская транспортная прокуратура