Прокуратура начала проверку после того, как самолёт застрял в сугробе в аэропорту Перми

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после того, как Boeing 737 авиакомпании "Победа" застрял в сугробе при вылете из аэропорта Перми. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате ЧП самолёт выкатился передней стойкой шасси за пределы взлётно-посадочной полосы.

Отбуксировка самолёта в аэропорту Перми. Видео © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

"Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и защите прав пассажиров", — говорится в сообщении.

На борту самолёта находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира, из них семь детей. Всех людей уже эвакуировали. На место происшествия прибыл пермский транспортный прокурор. Из-за инцидента задерживаются вылеты шести рейсов.