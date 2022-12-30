Аэробус экстренно посадили на Сахалине из-за возгорания пауэрбанка на борту
Самолёт "Авроры" экстренно посадили на Сахалине из-за возгорания зарядного устройства
Самолёт "Авроры" экстренно посадили на Сахалине из-за возгорания зарядного устройства на борту. Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области
Пассажирский самолёт авиакомпании "Аврора" "Аэробус А319" экстренно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. Как сообщает региональное управление МЧС, причиной тому стало возгорание зарядного устройства на борту воздушного судна.
Известно, что самолёт следовал из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. Во время полёта салон судна внезапно стало заполнять дымом, после чего пилоты приняли решение уйти на экстренную посадку.
"Аэробус А319 благополучно совершил посадку в аэропорту города Южно-Сахалинска. По предварительным данным, борт "Аэробус А319" технических неисправностей не имеет. <…> Причина аварийной посадки — слабое задымление пассажирского салона в результате возгорания литий-ионной батареи (портативное зарядное устройство) у одного из пассажиров", — указали в МЧС.
После посадки людей благополучно эвакуировали. Указано, что в самолёте находилось 112 пассажиров, двум из которых понадобилась медицинская помощь. В данный момент специалисты проводят проветривание салона, после чего воздушное судно возобновит рейс.
Лайф рассказывал, что вчера пауэрбанк взорвался у пассажира самолёта, вылетающего в Калининград. Возгорание было ликвидировано силами экипажа. Обошлось без пострадавших. По факту происшествия Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведёт проверку.