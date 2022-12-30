Аэробус экстренно посадили на Сахалине из-за возгорания пауэрбанка на борту

Пассажирский самолёт авиакомпании "Аврора" "Аэробус А319" экстренно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. Как сообщает региональное управление МЧС, причиной тому стало возгорание зарядного устройства на борту воздушного судна.

Известно, что самолёт следовал из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. Во время полёта салон судна внезапно стало заполнять дымом, после чего пилоты приняли решение уйти на экстренную посадку.

"Аэробус А319 благополучно совершил посадку в аэропорту города Южно-Сахалинска. По предварительным данным, борт "Аэробус А319" технических неисправностей не имеет. <…> Причина аварийной посадки — слабое задымление пассажирского салона в результате возгорания литий-ионной батареи (портативное зарядное устройство) у одного из пассажиров", — указали в МЧС.