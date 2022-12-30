В МВД изучат предложение ввести "зимнюю амнистию" для водителей в плохую погоду

В России могут перестать штрафовать водителей за нарушение требований дорожной разметки и правил парковки во время аномальных погодных условий. Соответствующее предложение сейчас изучают в МВД, пишет ТАСС.

"Обращение депутата Госдумы В.М. Власова в настоящее время находится на рассмотрении в МВД России. В связи с изложенным комментарии по данной тематике полагаем преждевременными", — уточнили в пресс-центре министерства.

Как уже писал Лайф, с этим предложением к главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову обратился депутат Василий Власов. Народный избранник указал, что снегопад во многих регионах продолжается уже несколько недель и погодная ситуация в ближайшее время останется прежней. По его мнению, такая погода вызывает у автомобилистов проблемы с соблюдением правил парковки и требований дорожной разметки.