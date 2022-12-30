В Толмачёво полиция забрала пассажира из самолёта из-за опасной выходки

В новосибирском аэропорту Толмачёво наряд полиции приехал прямо к самолёту, совершившему рейс Москва — Новосибирск. Причиной стал поступок одного пассажира. Мужчина закурил электронную сигарету на своём месте.

"Прибывшие на борт воздушного судна транспортные полицейские установили, что один из пассажиров во время перелёта на своём месте курил электронную сигарету. Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела", — рассказали изданию "Новосибирск онлайн" в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

На виновного составили протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Мужчину могут оштрафовать на тысячу рублей. В полиции напомнили, что запрет курения на борту самолёта — это требование, необходимое для обеспечения безопасности полёта.