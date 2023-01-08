Движение автомобилей на Крымском мосту приостановят 10 января из-за ремонтных работ

Во вторник, 10 января, на несколько часов будет полностью остановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщает пресс-служба Минтранса России. Это связано с ремонтными работами.

"10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (по московскому времени) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.