Движение автомобилей на Крымском мосту приостановят 10 января из-за ремонтных работ
Во вторник, 10 января, на несколько часов будет полностью остановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщает пресс-служба Минтранса России. Это связано с ремонтными работами.
"10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (по московскому времени) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.
В ведомстве также попросили водителей планировать поездки заранее и следить за обновлением информации о движении на мосту.
Ранее сообщалось, что первые пролёты автомобильной части Крымского моста будут установлены уже в текущем месяце, ещё два — в феврале. Напомним, 8 октября там произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. За соучастие в теракте задержаны граждане РФ, Украины и Армении.