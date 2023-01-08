Премьер Японии назвал ужасным положение Европы из-за энергозависимости от России

Премьер Японии Фумио Кисида оценил обстановку в Европе из-за энергозависимости от РФ. По словам политика, европейские страны целыми десятилетиями полагались на дешёвые и стабильные российские поставки, однако из-за ситуации на Украине оказались "в ужасном положении".

Кисида отметил, что ситуация с энергоресурсами меняется во всём мире, в частности наблюдается серьёзная нехватка. При этом он предположил, что Россия и ряд других стран "используют энергетику в качестве оружия", хоть Москва ранее неоднократно опровергала это.

"Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешёвых поставок энергоресурсов из России. Однако конфликт на Украине коренным образом изменил картину будущего Европы, ситуация стала ужасной", — сказал премьер в эфире телеканала NHK.

Кисида также подчеркнул большую зависимость Японии от поставок с Ближнего Востока, поэтому, по его словам, страна находится в схожей ситуации с Европой.

"Японии, которая в силу своих географических особенностей зависит от импорта энергоресурсов, необходимо использовать все имеющиеся возможности, в том числе возобновляемую и атомную энергетику", — добавил он.