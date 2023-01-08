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8 января, 07:41

Украине предрекли неутешительное будущее из-за Зеленского

Al Mayadeen: Украина не сможет развиваться, пока Зеленский подчиняется интересам Запада

Служение украинского президента Владимира Зеленского Западу не приведёт страну ни к чему хорошему. Об этом заявил обозреватель арабского издания Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер.

Он напомнил, что западные государства продолжают вооружать и накачивать кредитами Киев, чтобы использовать Незалежную в качестве своего инструмента. По мнению журналиста, Зеленский и далее будет подчиняться интересам Запада, а не действовать в интересах собственной родины, из-за чего впоследствии на Украине возникнет множество проблем.

"Бесспорно, что он (Зеленский. — Прим. Лайфа) войдёт в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа", — резюмировал Аль-Джабер.

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В США указали на "папика" Зеленского в Палате представителей Конгресса

А ранее в Сети высмеяли реакцию Зеленского на "рождественский подарок" от США. Пользователи призвали украинского лидера закончить конфликт, а не радоваться новому пакету военной помощи от Вашингтона.

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Telegram-канал Владимира Зеленского

Наталья Исакова

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