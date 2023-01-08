Служение украинского президента Владимира Зеленского Западу не приведёт страну ни к чему хорошему. Об этом заявил обозреватель арабского издания Al Mayadeen Мохаммад Аль-Джабер.

Он напомнил, что западные государства продолжают вооружать и накачивать кредитами Киев, чтобы использовать Незалежную в качестве своего инструмента. По мнению журналиста, Зеленский и далее будет подчиняться интересам Запада, а не действовать в интересах собственной родины, из-за чего впоследствии на Украине возникнет множество проблем.

"Бесспорно, что он (Зеленский. — Прим. Лайфа) войдёт в историю как коррумпированный политик, который поставил себя и интересы коллективного Запада, единственная цель которого — не проиграть битву за однополярный мир, выше интересов украинского народа", — резюмировал Аль-Джабер.