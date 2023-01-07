В Челябинске женщина задушила десятилетнюю дочь поясом от халата и покончила с собой

В Челябинске женщина задушила десятилетнюю дочь поясом от халата и после совершила самоубийство. Как стало известно Лайфу, перед этим 36-летняя мать оставила записку, в которой извинилась за то, что убила девочку. Женщина состояла на учёте у психиатра с диагнозом "шизофрения".

Трагедия произошла вчера в квартире одного из жилых домов на улице Танкистов. Погибших мать и сестру обнаружил 18-летний студент местного колледжа, он обратился в правоохранительные органы, уточняет СК РФ.

"Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ "Убийство". Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Челябинской области П.Г. Решетникову доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.