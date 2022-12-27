Портал в ад и тяжёлые наркотики: Почему чиновница в Екатеринбурге жестоко расправилась с тремя детьми Екатеринбург до сих пор шокирован страшным убийством троих детей собственной матерью — Анастасией Петровой. Сегодня стало известно, что она могла быть под наркотиками. 27 декабря, 15:42 16213 16213 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Артем Геодакян, © Сoцсети/E1

В ночь на 26 декабря племянница из Сызрани 37-летней Анастасии Петровой получила от неё пугающее СМС, где тётя призналась в убийстве своих троих детей. Прибыв к высотке по улице Бажова, полицейские действительно нашли в съёмной квартире тела детей — пятимесячную девочку, мальчиков 10 и 15 лет, а также женщину. Она казалась поначалу мёртвой, но затем внезапно вскочила.

Женщина рассказала полицейским, что в неё вселился "полуденный бес", который иссушил её, и она готовилась умереть от обезвоживания. Петрова объяснила также, почему задушила проводом детей. Свою квартиру Петрова называла "порталом в ад" и ожидала здесь наступление Апокалипсиса. Женщина бредила, что из старшего сына Сатана хотел сделать Антихриста, а из дочери — вавилонскую блудницу. Задушив детей, она якобы избавила их от бесовского пути, спасая их души для рая. Свои мотивы она также описала в двух предсмертных записках, попавших в распоряжение телеграм-канала SHOT.









В одной из них она просто признаётся в тяжёлой болезни и что она уходит из жизни и забирает своих детей с собой, поскольку их не с кем оставить. Во второй же записке, обращённой к мужу, женщина транслирует тяжёлый религиозный бред, якобы вся их семья подверглась нападению нечистой силы:

— Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель, — сообщала она своему супругу.

Анастасия Петрова. Фото © Сoцсети/E1

Возможно, так она сообщила, что больна наркоманией. Эксперты действительно обнаружили в её организме следы тяжёлых наркотиков.

— Это дешёвый наркотик, один из распространённых, — рассказал СМИ один из силовиков. Возможно, это так называемые соли, которые вызывают паранойю и кошмарные галлюцинации.

Известный екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский, который долгое время проработал в правоохранительных органах Екатеринбурга, объяснил Лайфу, что религиозность отнюдь не означает, что человек не употребляет наркотики. В его практике, например, встречались глубоко религиозные люди, подсевшие на тяжёлые наркотики.

Поскольку младшей дочке Петровой было всего пять месяцев, не исключено также, что Петрова могла попасть под действие послеродовой депрессии, когда молодые матери вредят своим детям.

Интересно, что съёмная квартира, где всё произошло, выглядела довольно обычно: открытые учебники на столе, личные вещи. Здесь не было большого количества икон. Между тем родственники Петровой рассказали журналистам, что якобы глубоко религиозным был и отец семейства.

По некоторым данным, Вячеслав Петров ранее работал в правоохранительных органах Челябинска, затем заместителем начальника антинаркотического отдела (УКОН) УМВД по Екатеринбургу.

Во время службы он попал в серьёзное ДТП. Затем якобы ударился в религию, чем ещё больше отстранился от всех. Три года как вышел на пенсию в звании подполковника. В последнее время он искал работу. Не исключено, что семья испытывала проблемы с деньгами.

По словам соседей, семья снимала эту квартиру около двух лет. Дети занимались спортом, отец возил их на секции. Мама часто гуляла с коляской во дворе, с соседями всегда здоровалась. В семье никто не пил и не курил. Поэтому соседи не стали вызывать полицию, даже когда услышали в квартире Петровых страшные крики и странную музыку.

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Сама Петрова ранее работала в управлении Росреестра по Челябинской области, была верующей. В данный момент она трудоустроена специалистом одного из отделов Министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Петрова находилась в декретном отпуске по уходу за пятимесячной дочерью.

СК РФ расследует уголовное дело по статье об убийстве двух и более несовершеннолетних — вторая часть статьи 105 УК РФ. Петровой предъявили обвинение.

В первую очередь будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Если женщину признают вменяемой, ей может грозить до 20 лет лишения свободы. В случае если эксперты решат, что она не отдавала отчёта своим действиям в силу психической болезни, её направят на принудительное лечение. Резонансное преступление контролируют областные прокуроры. На контроль дело также взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Авторы Станислав Сенькин