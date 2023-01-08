В Мытищах работница кафе зарезала коллегу на рабочем месте

В Мытищах арестовали работницу кафе, которую обвиняют в убийстве коллеги. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 4 января 2023 года на кухне. Между 36-летней обвиняемой и 50-летним мужчиной произошёл конфликт.

"В ходе конфликта женщина нанесла потерпевшему ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте происшествия", — указали в СК.

Там уточнили, что обвиняемая — гражданка иностранного государства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Изъята запись с камеры видеонаблюдения, а также назначены соответствующие экспертизы.