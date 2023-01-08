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8 января, 13:26

Опубликовано видео возвращения 50 российских военнослужащих после обмена пленными

Минобороны РФ показало кадры возвращения 50 российских военнослужащих, которых в результате переговорного процесса удалось забрать на родину из украинского плена 8 января.

Возвращение 50 российских военнослужащих после обмена пленными. Видео © Минобороны РФ

Судя по кадрам, среди освобождённых нет сильно раненных бойцов, все передвигаются самостоятельно. По данным оборонного ведомства, военнослужащих самолётами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву, где они пройдут необходимое лечение и будут направлены на реабилитацию.

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Предыдущий обмен пленными состоялся 31 декабря. Тогда в Россию вернули 82 военного. Лайф публиковал кадры встречи бойцов на аэродроме Чкаловский.

Обложка ©

Минобороны РФ

Николь Вербер

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