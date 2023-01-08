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8 января, 12:58

МО РФ: 50 военных России вернулись из украинского плена в результате обмена

Пятьдесят российских военных удалось вернуть из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны России.

"8 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС всех бойцов доставят в Москву для лечения и реабилитации. Освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Ранее Лайф рассказывал об обмене пленными, который прошёл 31 декабря. Тогда в Россию вернули 82 военных. Лайф публиковал кадры встречи бойцов на аэродроме Чкаловский.

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Варвара Романова

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