МО РФ: 50 военных России вернулись из украинского плена в результате обмена
Пятьдесят российских военных удалось вернуть из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны России.
"8 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС всех бойцов доставят в Москву для лечения и реабилитации. Освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее Лайф рассказывал об обмене пленными, который прошёл 31 декабря. Тогда в Россию вернули 82 военных. Лайф публиковал кадры встречи бойцов на аэродроме Чкаловский.
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