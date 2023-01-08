МО РФ: 50 военных России вернулись из украинского плена в результате обмена

Пятьдесят российских военных удалось вернуть из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в Минобороны России.

"8 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.