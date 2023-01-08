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Опубликовано 8 января 2023, 12:54

Российские войска за сутки сбили пять самолётов Воздушных сил Украины

С момента завершения режима прекращения огня истребительная авиация ВКС России в ночь на воскресенье сбила пять самолётов Воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолётов Воздушных сил Украины", — сказал он.

Представитель ведомства уточнил, что в районе населённого пункта Лозовое в Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27, а в районе Изюма в Харьковской области — самолёт Су-24. В Николайполье и Новом Донбассе российские истребители ликвидировали два самолёта Су-25 противника. В районе населённого пункта Весёлое в ДНР сбит украинский МиГ-29.

Российские истребители сбили в ДНР украинский штурмовик Су-25
Российские истребители сбили в ДНР украинский штурмовик Су-25

Ранее Лайф писал о том, что истребители ВКС России сбили под Красногоровкой в ДНР украинский фронтовой бомбардировщик Су-24.

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VK / Минобороны России

Илья Суриков
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