Российские войска разгромили расчёты гаубичной батареи мотопехотной бригады ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы разгромили расчёты гаубичной батареи мотопехотной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчётам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивным системам залпового огня "Град", — сказал он в ходе брифинга.

Разгромленные подразделения противника дислоцировались в районе населённых пунктов Карловка и Константиновка, уточнил Конашенков.