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8 января, 13:20

Российские войска разгромили расчёты гаубичной батареи мотопехотной бригады ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы разгромили расчёты гаубичной батареи мотопехотной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчётам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивным системам залпового огня "Град", — сказал он в ходе брифинга.

Разгромленные подразделения противника дислоцировались в районе населённых пунктов Карловка и Константиновка, уточнил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные отразили атаку двух штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате уничтожено свыше 30 украинских бойцов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова

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