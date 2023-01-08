Пушков заявил о расколе в Германии на фоне поставок тяжёлого вооружения Киеву
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму спровоцировали раскол в Германии. Так он прокомментировал опрос немецкого издания Bild, в котором против отправки Киеву боевых машин пехоты Marder выступила половина опрошенных (49%) жителей ФРГ, при этом 40% респондентов поддерживают решение о дальнейшем вооружении Украины.
"Германия расколота между теми, кто отдаёт себе отчёт в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности", — написал сенатор в телеграм-канале.
А ранее в Германии заявили, что не будут поставлять Киеву тяжёлые танки Leopard в одностороннем порядке. Как напомнил сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ Ларс Клингбайль, сейчас ни одна страна в мире не передаёт Украине подобную технику.
Telegram / Алексей Пушков