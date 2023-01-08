"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 13:37

Пушков заявил о расколе в Германии на фоне поставок тяжёлого вооружения Киеву

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму спровоцировали раскол в Германии. Так он прокомментировал опрос немецкого издания Bild, в котором против отправки Киеву боевых машин пехоты Marder выступила половина опрошенных (49%) жителей ФРГ, при этом 40% респондентов поддерживают решение о дальнейшем вооружении Украины.

"Германия расколота между теми, кто отдаёт себе отчёт в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности", — написал сенатор в телеграм-канале.

В Киеве пригрозили Германии войной при отказе поставлять танки

В Киеве пригрозили Германии войной при отказе поставлять танки

А ранее в Германии заявили, что не будут поставлять Киеву тяжёлые танки Leopard в одностороннем порядке. Как напомнил сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ Ларс Клингбайль, сейчас ни одна страна в мире не передаёт Украине подобную технику.

Обложка ©

Telegram / Алексей Пушков

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров