Пушков заявил о расколе в Германии на фоне поставок тяжёлого вооружения Киеву

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму спровоцировали раскол в Германии. Так он прокомментировал опрос немецкого издания Bild, в котором против отправки Киеву боевых машин пехоты Marder выступила половина опрошенных (49%) жителей ФРГ, при этом 40% респондентов поддерживают решение о дальнейшем вооружении Украины.

"Германия расколота между теми, кто отдаёт себе отчёт в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности", — написал сенатор в телеграм-канале.