Абубакар заявил, что всегда считал Месси лучше Роналду
Камерунский нападающий, бывший игрок "Аль-Насра" Венсан Абубакар заявил о том, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси лучше форварда Криштиану Роналду.
"Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, и после тренировки с Роналду я понял, что был прав", — цитирует Абубакара Mundo Deportivo.
Ранее СМИ сообщали о том, что Венсана Абубакара отозвали из заявки "Аль-Насра" из-за прихода Криштиану Роналду.
Напомним, футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии официально представил Криштиану Роналду: именитого футболиста под масштабное шоу встречал полный стадион фанатов. В церемонии также приняли участие его жена и дети.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon