Абубакар заявил, что всегда считал Месси лучше Роналду

Камерунский нападающий, бывший игрок "Аль-Насра" Венсан Абубакар заявил о том, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси лучше форварда Криштиану Роналду.

"Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, и после тренировки с Роналду я понял, что был прав", — цитирует Абубакара Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали о том, что Венсана Абубакара отозвали из заявки "Аль-Насра" из-за прихода Криштиану Роналду.