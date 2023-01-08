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8 января, 13:41

Абубакар заявил, что всегда считал Месси лучше Роналду

Камерунский нападающий, бывший игрок "Аль-Насра" Венсан Абубакар заявил о том, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси лучше форварда Криштиану Роналду.

"Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, и после тренировки с Роналду я понял, что был прав", — цитирует Абубакара Mundo Deportivo.

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Ранее СМИ сообщали о том, что Венсана Абубакара отозвали из заявки "Аль-Насра" из-за прихода Криштиану Роналду.

Напомним, футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии официально представил Криштиану Роналду: именитого футболиста под масштабное шоу встречал полный стадион фанатов. В церемонии также приняли участие его жена и дети.

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ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Илья Суриков

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