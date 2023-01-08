В Лутугине восстановили газоснабжение, нарушенное в результате диверсии
В Лутугине Луганской Народной Республики восстановили газоснабжение для всех абонентов, которые остались без голубого топлива из-за диверсии на трубопроводе. Об этом сообщили в правительстве региона.
"Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугине, подключены к газоснабжению", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Напомним, вечером 7 января взрыв с последующим возгоранием произошёл на магистральном газопроводе в Лутугине Луганской Народной Республики. В МЧС ЛНР назвали подрыв предварительной причиной аварии. Из-за ЧП, как сообщалось, без газоснабжения осталось более 13 тысяч человек.
Unsplash