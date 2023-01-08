Умер сценарист сериала "Участок" и "Иронии судьбы. Продолжение" Слаповский
Писатель Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет от последствий пневмонии
Алексей Слаповский. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
В возрасте 65 лет умер российский писатель и сценарист Алексей Слаповский. Об этом сообщил его друг — режиссёр Алексей Рудаков.
По его словам, в начале декабря Слаповского выписали из больницы после перенесённой пневмонии, однако вскоре его состояние ухудшилось. Несколько дней назад писателя госпитализировали в реанимацию, у него выявили 75% поражения лёгких.
"Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, великий русский писатель и гражданин, скончался сегодня в восемь часов утра", — написал Рудаков в соцсетях.
Алексей Слаповский родился в 1957 в Саратовской области. С 1990 по 1995 годы он был редактором и завотделом художественной литературы журнала "Волга", а в 2001 переехал в Москву. Кроме множества книг и постановок, Слаповский известен сценариями к сериалам "Остановка по требованию", "Пятый угол", "Участок", а также к фильму "Ирония судьбы. Продолжение".
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