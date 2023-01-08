"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 10:24

Умер сценарист сериала "Участок" и "Иронии судьбы. Продолжение" Слаповский

Писатель Алексей Слаповский умер в возрасте 65 лет от последствий пневмонии

<p>Алексей Слаповский. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Алексей Слаповский. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В возрасте 65 лет умер российский писатель и сценарист Алексей Слаповский. Об этом сообщил его друг — режиссёр Алексей Рудаков.

По его словам, в начале декабря Слаповского выписали из больницы после перенесённой пневмонии, однако вскоре его состояние ухудшилось. Несколько дней назад писателя госпитализировали в реанимацию, у него выявили 75% поражения лёгких.

"Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, великий русский писатель и гражданин, скончался сегодня в восемь часов утра", — написал Рудаков в соцсетях.

Алексей Слаповский родился в 1957 в Саратовской области. С 1990 по 1995 годы он был редактором и завотделом художественной литературы журнала "Волга", а в 2001 переехал в Москву. Кроме множества книг и постановок, Слаповский известен сценариями к сериалам "Остановка по требованию", "Пятый угол", "Участок", а также к фильму "Ирония судьбы. Продолжение".

Умер сотрудничавший с Земфирой и группой "Ария" продюсер Владимир Овчинников

Умер сотрудничавший с Земфирой и группой "Ария" продюсер Владимир Овчинников

Ранее Лайф сообщал, что умерла одна из основателей группы The Pointer Sisters Анита Пойнтер. Известно, что в последнее время певица боролась с онкологией.


Наталья Исакова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров