Умер сценарист сериала "Участок" и "Иронии судьбы. Продолжение" Слаповский

В возрасте 65 лет умер российский писатель и сценарист Алексей Слаповский. Об этом сообщил его друг — режиссёр Алексей Рудаков.

По его словам, в начале декабря Слаповского выписали из больницы после перенесённой пневмонии, однако вскоре его состояние ухудшилось. Несколько дней назад писателя госпитализировали в реанимацию, у него выявили 75% поражения лёгких.

"Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, великий русский писатель и гражданин, скончался сегодня в восемь часов утра", — написал Рудаков в соцсетях.