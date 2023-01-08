"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 января, 10:10
4204

"Мы абсолютно чокнулись": В США до сих пор в шоке от победы трансгендера в конкурсе красоты

Американский журналист показал настоящую красоту, сравнивая россиянку с трансгендером

<p>Трансгендер Брайан Нгуен и Анна Линникова. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/jacksonhinklle" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jacksonhinklle</a></p>

Трансгендер Брайан Нгуен и Анна Линникова. Обложка © Twitter / jacksonhinklle

Американский журналист и комик Джексон Хинкл раскритиковал победу трансгендера Брайана Нгуена в женском конкурсе красоты, который проводила организация "Мисс Америка". Своё мнение он выразил в Twitter.

"Мы абсолютно чокнулись", — написал он.

Хинкл для сравнения опубликовал фотографию трансгендера Нгуена в красном платье и победительницы конкурса "Мисс Россия – 2022" Анны Линниковой.

В США впервые в истории казнили трансгендера

В США впервые в истории казнили трансгендера

Ранее Лайф сообщал о том, что в городе Дерри США 19-летний трансгендер Брайан Нгуен с лишним весом выиграл конкурс красоты, который проводили под эгидой "Мисс Америка". Это первый случай в истории организации, когда приз достался такому представителю секс-меньшинств.

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров