"Мы абсолютно чокнулись": В США до сих пор в шоке от победы трансгендера в конкурсе красоты

Американский журналист и комик Джексон Хинкл раскритиковал победу трансгендера Брайана Нгуена в женском конкурсе красоты, который проводила организация "Мисс Америка". Своё мнение он выразил в Twitter .

Ранее Лайф сообщал о том, что в городе Дерри США 19-летний трансгендер Брайан Нгуен с лишним весом выиграл конкурс красоты, который проводили под эгидой "Мисс Америка". Это первый случай в истории организации, когда приз достался такому представителю секс-меньшинств.