"Мы абсолютно чокнулись": В США до сих пор в шоке от победы трансгендера в конкурсе красоты
Американский журналист показал настоящую красоту, сравнивая россиянку с трансгендером
Трансгендер Брайан Нгуен и Анна Линникова. Обложка © Twitter / jacksonhinklle
Американский журналист и комик Джексон Хинкл раскритиковал победу трансгендера Брайана Нгуена в женском конкурсе красоты, который проводила организация "Мисс Америка". Своё мнение он выразил в Twitter.
"Мы абсолютно чокнулись", — написал он.
Хинкл для сравнения опубликовал фотографию трансгендера Нгуена в красном платье и победительницы конкурса "Мисс Россия – 2022" Анны Линниковой.
Ранее Лайф сообщал о том, что в городе Дерри США 19-летний трансгендер Брайан Нгуен с лишним весом выиграл конкурс красоты, который проводили под эгидой "Мисс Америка". Это первый случай в истории организации, когда приз достался такому представителю секс-меньшинств.