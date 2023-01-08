МГБ ЛНР возбудило уголовное дело по статье о диверсии после подрыва газопровода в Лутугине

Уголовное дело возбуждено по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили в Министерстве государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики.

"Факт подрыва газопровода, согласно статье 281 УК РФ, квалифицирован как диверсия. Возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых будут установлены лица, причастные к совершению преступления.