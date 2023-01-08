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8 января, 09:57

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело по статье о диверсии после подрыва газопровода в Лутугине

Уголовное дело возбуждено по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили в Министерстве государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики.

"Факт подрыва газопровода, согласно статье 281 УК РФ, квалифицирован как диверсия. Возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых будут установлены лица, причастные к совершению преступления.

Названа предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР

Названа предварительная причина аварии на газопроводе в ЛНР

Напомним, вечером 7 января взрыв с последующим возгоранием произошёл на магистральном газопроводе в Лутугине Луганской Народной Республики. В МЧС ЛНР назвали подрыв предварительной причиной аварии. Из-за ЧП, как сообщалось, без газоснабжения осталось 13 тысяч человек.

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Telegram / ГУП "Луканскгаз"

Николь Вербер
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