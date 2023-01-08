МГБ ЛНР возбудило уголовное дело по статье о диверсии после подрыва газопровода в Лутугине
Уголовное дело возбуждено по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили в Министерстве государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики.
"Факт подрыва газопровода, согласно статье 281 УК РФ, квалифицирован как диверсия. Возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых будут установлены лица, причастные к совершению преступления.
Напомним, вечером 7 января взрыв с последующим возгоранием произошёл на магистральном газопроводе в Лутугине Луганской Народной Республики. В МЧС ЛНР назвали подрыв предварительной причиной аварии. Из-за ЧП, как сообщалось, без газоснабжения осталось 13 тысяч человек.
Telegram / ГУП "Луканскгаз"