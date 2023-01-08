Канадец Грант из "Барыса" стал первым защитником КХЛ, забросившим четыре шайбы за матч

В составе казахов четыре шайбы забросил канадский защитник Алекс Грант и одну — нападающий Егор Петухов. У хозяев отличился Валерий Орехов. Стоит отметить, что 33-летний Грант стал первым защитником в истории КХЛ, забросившим четыре шайбы за одну игру, и вторым игроком "Барыса", оформившим хет-трик за один матч. Ранее три шайбы в ворота противника удалось забросить Кевину Даллмэну в матче с московским ЦСКА.