Водителям рассказали, сколько времени нужно прогревать авто в мороз

В период 30-градусных морозов, которые накрыли центральную часть России, особенно важно заботиться о своём автомобиле. В том числе нужно уметь правильно его прогревать, отметил механик со стажем более 30 лет Анатолий Михайлов.

"Принцип "чем больше, тем лучше" относится к старенькой карбюраторной технике, которая встречается не так уж часто. Современные моторы и современные масла не требуют "кипячения" и могут [работать] даже в замороженном состоянии", — рассказал он в беседе с "Тульской службой новостей".

Однако это не значит, что машину не нужно греть совсем, отметил эксперт. Прогрев нужен не только двигателю, но и коробке передач, ГУРу и элементам ходовой части. Поэтому лучше всего тратить на это дело одну-две минуты, после чего начинать плавное движение без высоких оборотов.

"Лихачить можно не раньше, чем термометр покажет 50 градусов. Надо также понимать, что длительная работа на холостом ходу чревата загрязнением камеры сгорания", — рассказал специалист.

Кстати, Михайлов также напомнил, что стоянка с работающим мотором в жилых зонах запрещена ПДД, поэтому прогревать авто вблизи домов, школ и садов следует осторожно.