"Беглые меня всё хоронят": Лукашенко опроверг фейки о "болезнях", пообещав жить дальше
Лукашенко опроверг фейки о "болезнях", пообещав жить дальше
Белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с духовником Свято-Елисаветинского монастыря протоиереем Андреем Лемешонком опроверг слухи о болезнях, которые постоянно ему приписывают недоброжелатели. Видео беседы опубликовал телеграм-канал издания "СБ. Беларусь сегодня".
Лукашенко развенчал фейки о "болезнях", пообещав жить дальше. Видео © Telegram / "СБ. Беларусь сегодня"
По словам священнослужителя, в своё время почитаемый старец Николай заявлял, что в Белоруссии всё будет хорошо, пока у власти стоит Лукашенко. На это белорусский лидер иронично ответил, что умирать ему никак нельзя. При этом он указал, что уехавшие из республики оппозиционеры постоянно пытаются "похоронить" его, придумывая различные слухи о болезнях.
"А то меня всё хоронят, хоронят эти беглые. Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня всё новые болезни открывают. Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!" — резюмировал Лукашенко.
Ранее стало известно, что Лукашенко подписал закон, позволяющий лишать гражданства уехавших из страны экстремистов. Соответствующий документ, кроме того, обязывает белорусских граждан уведомлять власти о получении гражданства или вида на жительство в другом государстве.
Сайт президента Белоруссии