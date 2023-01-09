Финансист объяснил, кому придётся платить новый налог по итогам 2023 года

По итогам 2023 года некоторые россияне должны будут выплатить налог на доходы физлиц с процентов по вкладам. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Он уточнил, что решение было принято двумя годами ранее, а взимать деньги планировали с 1 января 2021 года. Сейчас же, объяснил эксперт, порядок налогообложения изменили.

"Начиная с 1 января этого года... за календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в РФ, снижаются на сумму процентов, определённую путём умножения одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ России из действовавших на первое число каждого месяца в течение года", — отметил Ахмадеев.

Эксперт также напомнил, что в России по НДФЛ с 2021 года действует прогрессивная шкала. Так, если совокупный доход физлица, включая зарплату и вклады, превысит пять миллионов рублей, то ставка будет равна 15%. Сумму к уплате рассчитывать будет налоговый орган самостоятельно на основе поступивших от банков сведений. Счёт на оплату гражданин получит до 1 декабря 2024 года, резюмировал Ахмадеев.