СМИ узнали самые популярные специальности у российских абитуриентов в 2022 году

В ушедшем 2022 году российские абитуриенты чаще всего поступали на педагогические специальности, IT-направления или же на лечебное дело. При этом за последние годы ситуация с самыми популярными специальностями для обучения не изменилась, отмечают "Известия".

Лидером стала педагогика, а вот места со второго по четвёртое заняли специальности, связанные с информационными технологиями: "Информационные системы и технологии", "Информатика и вычислительная техника" и "Прикладная информатика". Лечебное дело же опустилось с третьего места в 2021 году на пятое по итогам ушедшего года.

"Таким образом, на протяжении нескольких лет наблюдается устойчивый интерес абитуриентов к педагогике, медицине и информационным технологиям", — заявили изданию в Минобрнауки.

Примечательно, что в столицах на ведущих ролях находятся именно IT-специальности, тогда как педагогика в лидерах в регионах. Среди прочих эксперты отмечают высокие места лингвистики. Наибольший же рост поступивших по итогам прошлого года показали такие специальности, как "Судовождение", "Спорт" и "Технология транспортных процессов".