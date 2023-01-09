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9 января, 00:58

Болсонару назвал незаконными действия своих сторонников, устроивших беспорядки

Экс-президент Бразилии Болсонару осудил действия протестующих в столице страны

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару осудил действия своих сторонников, которые устроили беспорядки в столице страны — городе Бразилиа, — назвав их действия незаконными. Сообщение он оставил в "Твиттере".

"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и проникновения в общественные здания, которые произошли сегодня... нарушают установленный порядок", — написал Болсонару.

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Ранее Лайф рассказывал, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице страны. Позднее действующий глава государства Лула да Силва ввёл в городе Бразилиа режим ЧС до конца января. Полиция задержала 150 участников беспорядков.

Обложка ©

AP / TASS

Артур Белкин

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