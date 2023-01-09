Болсонару назвал незаконными действия своих сторонников, устроивших беспорядки
Экс-президент Бразилии Болсонару осудил действия протестующих в столице страны
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару осудил действия своих сторонников, которые устроили беспорядки в столице страны — городе Бразилиа, — назвав их действия незаконными. Сообщение он оставил в "Твиттере".
"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и проникновения в общественные здания, которые произошли сегодня... нарушают установленный порядок", — написал Болсонару.
Ранее Лайф рассказывал, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице страны. Позднее действующий глава государства Лула да Силва ввёл в городе Бразилиа режим ЧС до конца января. Полиция задержала 150 участников беспорядков.
AP / TASS