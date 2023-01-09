Президент Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января из-за беспорядков

Президент Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в столице страны — городе Бразилиа — до конца января из-за начавшихся беспорядков. Об этом он заявил журналистам.

Кроме того, он пообещал наказать всех участников и организаторов беспорядков и заметил, что демократия гарантирует право на свободу слова, но в то же время требует уважать иные институты, созданные для её укрепления.