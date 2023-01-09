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8 января, 21:25

Президент Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января из-за беспорядков

Президент Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в столице страны — городе Бразилиа — до конца января из-за начавшихся беспорядков. Об этом он заявил журналистам.

Кроме того, он пообещал наказать всех участников и организаторов беспорядков и заметил, что демократия гарантирует право на свободу слова, но в то же время требует уважать иные институты, созданные для её укрепления.

Болсонару покинул Бразилию до окончания срока полномочий

Болсонару покинул Бразилию до окончания срока полномочий

Ранее Лайф рассказывал, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки в столице страны.

Обложка ©

Twitter / RoyalIntel_

Артур Белкин

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