Как только актёр Артур Смольянинов, заявивший о готовности сражаться за Украину, ступит на территорию России, его нужно арестовать. Такое мнение Лайфу высказал зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Политик считает, что уехавший за границу артист наговорил себе на тюремный срок.

"Мразь. Просто мразь. В моральном смысле мразь, во всех остальных смыслах мразь. <...> Как только приедет, я бы ему наручники надел бы прямо в Шереметьево. Моё мнение такое: первое — мразь, второе — человек точно наговорил себе на срок", — заявил Долгов Лайфу.

Политик отметил, что о профессиональных качествах Смольянинова судить не может, поскольку и вовсе не помнит такого актёра. Он также заметил, что как гражданина РФ не пустить его на территорию страны не представляется возможным. Но в соответствии с российским законодательством, по мнению собеседника Лайфа, артист подлежит уголовному преследованию. Он также отметил, что "таким людям нужно навсегда закрыть возможность любого заработка".

"Хочет поддерживать нацистов, пусть у них на зарплату там садится", — заключил Долгов.