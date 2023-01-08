"Ведёт страну к пепелищу": Киркоров заявил, что ему жаль "зайку" Зеленского, после попадания в санкционный список
Киркоров обратился к Зеленскому после включения в санкционный список и назвал его "зайкой"
Народный артист России Филипп Киркоров отреагировал на своё попадание в санкционный список, который утвердил президент Украины Владимир Зеленский, и обратился к лидеру Незалежной в своих соцсетях.
"Мой старый товарищ и партнёр по съёмочной площадке слишком сильно вошёл в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведёт и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины", — отметил Киркоров.
Он также заметил, что фанатичные граждане Украины, которые захватили новостную повестку, не дают обычным жителям страны услышать иного мнения от своих родных и близких.
"А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя", — добавил Киркоров в своём обращении к Зеленскому.
Свою публикацию он сопроводил отрывком из клипа на песню "Просто подари", в которой Зеленский исполнил одну из ролей. На кадрах Киркоров даёт будущему украинскому лидеру подзатыльник, чтобы тот не вертелся перед камерой.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции против известного певца Филиппа Киркорова, российского режиссёра Никиты Михалкова и ещё 117 человек. 10-летние ограничения подразумевают, в частности, блокирование счетов, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, приостановление сотрудничества, ограничения на въезд на Украину и лишение государственных наград Незалежной.
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YouTube / Филипп Киркоров