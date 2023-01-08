"Ведёт страну к пепелищу": Киркоров заявил, что ему жаль "зайку" Зеленского, после попадания в санкционный список

Народный артист России Филипп Киркоров отреагировал на своё попадание в санкционный список, который утвердил президент Украины Владимир Зеленский, и обратился к лидеру Незалежной в своих соцсетях.

"Мой старый товарищ и партнёр по съёмочной площадке слишком сильно вошёл в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведёт и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины", — отметил Киркоров.

Он также заметил, что фанатичные граждане Украины, которые захватили новостную повестку, не дают обычным жителям страны услышать иного мнения от своих родных и близких.

"А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя", — добавил Киркоров в своём обращении к Зеленскому.

Свою публикацию он сопроводил отрывком из клипа на песню "Просто подари", в которой Зеленский исполнил одну из ролей. На кадрах Киркоров даёт будущему украинскому лидеру подзатыльник, чтобы тот не вертелся перед камерой.