Столтенберг призвал Турцию как можно скорее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО
Столтенберг: Турция должна одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Турции уже пора ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс, так как Стокгольм выполнил все заранее поставленные условия. Об этом он заявил в эфире SVT.
"Я считаю, что заявка теперь должна быть одобрена, и высказал это в Стамбуле в беседах с президентом (Реджепом Эрдоганом. — Прим. Лайфа) и турецким руководством", — отметил Столтенберг.
Как заметил генсек НАТО, Швеция и Финляндия выполнили все условия, которые страны обговаривали с Турцией во время саммита альянса летом 2022 года. С тех пор Швеция стала более безопасной страной, нежели до подачи заявки. Кроме того, страна получила гарантии безопасности от США, Великобритании и ряда других государств.
Напомним, Швеция и Финляндия ещё в мае передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический альянс. При этом против вступления двух стран в альянс выступали Венгрия и Турция. Однако позднее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
EPA / TASS