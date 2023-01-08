Столтенберг призвал Турцию как можно скорее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Турции уже пора ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс, так как Стокгольм выполнил все заранее поставленные условия. Об этом он заявил в эфире SVT.

"Я считаю, что заявка теперь должна быть одобрена, и высказал это в Стамбуле в беседах с президентом (Реджепом Эрдоганом. — Прим. Лайфа) и турецким руководством", — отметил Столтенберг.

Как заметил генсек НАТО, Швеция и Финляндия выполнили все условия, которые страны обговаривали с Турцией во время саммита альянса летом 2022 года. С тех пор Швеция стала более безопасной страной, нежели до подачи заявки. Кроме того, страна получила гарантии безопасности от США, Великобритании и ряда других государств.