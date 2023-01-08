Суд в Египте приговорил украинку к пожизненному сроку за контрабанду наркотиков

В Египте к пожизненному заключению приговорили 29-летнюю гражданку Украины Людмилу Балакину, которая была задержана за попытку контрабанды наркотиков. Речь идёт о четырёх килограммах кокаина. Об этом сообщает египетская газета "Ахбар аль-Яум".

"[Каирский уголовный суд] вынес приговор в отношении украинской гражданки в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 100 тысяч египетских фунтов (более 3,6 тысячи долларов, или около 261 тысячи рублей. — Прим. Лайфа) за попытку незаконного ввоза в страну около четырёх килограммов кокаина", — пишет издание.

То, что женщина пытается провезти наркотики, обнаружилось в каирском аэропорту при проверке её сумки. Следственным органам Египта украинка сказала, что кокаин ей вручил египтянин. Он якобы попросил её провезти наркотик и заплатил ей за это деньги — 2,5 тысячи долларов (около 188,5 тысячи рублей). Адресата незаконной посылки следствию выявить на данном этапе так и не удалось.