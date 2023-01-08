Bloomberg: Тёплая зима и экономия помогли ЕС пережить энергокризис

Мягкие погодные условия зимы спасают Европу от энергетического кризиса. Ситуация также стабилизируется благодаря мерам по экономии энергии, считают аналитики Bloomberg.

Они также отмечают, что преодолеть наиболее болезненный период кризиса удалось с помощью заполнения подземных хранилищ и расширения сети поставщиков. Эксперты заявляют, что Европа, вероятно, пережила худший кризис.

"Хотя резкое похолодание или перебои в поставках всё ещё могут привести энергетические рынки в замешательство, растёт оптимизм в отношении того, что Европа сможет пережить эту зиму и следующую", — сказано в публикации.

Евросоюз больше не импортирует уголь и нефть из России, а поставки газа значительно сократились. Блок частично восполнил пробел, увеличив поставки из других стран. До того как на Украине начался конфликт, ЕС покупал 40% всего газа в России, теперь — меньше 8%.

К снижению цен привело и сокращение потребления газа благодаря тёплой погоде. В декабре оно уменьшилось на 13%, в начале 2023 года спрос в ЕС уменьшился на 38% по сравнению со средними показателями последних пяти лет.