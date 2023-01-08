Die Welt: Польша стремится убедить союзников по НАТО в необходимости ослабления России

Польша хочет убедить союзников по НАТО, в частности Германию и Францию, в том, что Россию необходимо радикально ослабить. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в МИД страны.

"Мы ведём лоббистскую деятельность с целью ослабления России", — рассказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что Польша не стремится к "разрушению российского государства", а только лишь хочет ослабить РФ, чтобы лишить страну "способности действовать", тем самым "добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий".

Дипломат отметил, что нельзя "пойти на дешёвый компромисс" в ситуации с Украиной, ведь перемирие на условиях Москвы, по его словам, приведёт лишь к паузе в боевых действиях, "пока Россия снова не соберётся с силами".