"На поле боя тебя никогда не будет": Актёр Фидаров ответил на резкие слова Смольянинова
Актёр Фидаров ответил Смольянинову, который заявил о готовности сражаться за Украину
Заслуженный артист Северной Осетии, актёр Сослан Фидаров прокомментировал слова коллеги по цеху Артура Смольянинова, который заявил о готовности сражаться за Украину и даже "пристрелить" товарища.
Сослан Фидаров ответил Артуру Смольянинову. Видео © Telegram / "ОсНова"
Фидаров считает, что артист попросту никогда не окажется на поле боя. Его заявление опубликовал телеграм-канал регионального информационного портала "ОсНова".
"По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет", — сказал актёр, передав "привет" от бойцов, которые "не вернутся больше домой".
Ранее уехавший из России актёр Артур Смольянинов заявил о том, что готов сражаться за Украину, а также "мог бы выстрелить" в Фидарова, который поддерживает спецоперацию. На его словах сосредоточили внимание в Госдуме. Депутат Султан Хамзаев намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова.
ТАСС / Артём Геодакян