"На поле боя тебя никогда не будет": Актёр Фидаров ответил на резкие слова Смольянинова

Заслуженный артист Северной Осетии, актёр Сослан Фидаров прокомментировал слова коллеги по цеху Артура Смольянинова, который заявил о готовности сражаться за Украину и даже "пристрелить" товарища.

Сослан Фидаров ответил Артуру Смольянинову. Видео © Telegram / "ОсНова"

Фидаров считает, что артист попросту никогда не окажется на поле боя. Его заявление опубликовал телеграм-канал регионального информационного портала "ОсНова".

"По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет", — сказал актёр, передав "привет" от бойцов, которые "не вернутся больше домой".