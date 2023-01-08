В США высмеяли Зеленского из-за новой просьбы

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит начать рассчитывать лишь на свои силы и больше не полагаться на финансирование Киева из американского государственного бюджета. Об этом заявил журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер.

"Найди себе своих собственных налогоплательщиков", — написал он Зеленскому в "Твиттере" в ответ на поздравление республиканца Кевина Маккарти с назначением на должность спикера Палаты представителей США.