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8 января, 17:06

В США высмеяли Зеленского из-за новой просьбы

Журналист Fox News Беккер призвал Зеленского наконец отстать от американцев

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит начать рассчитывать лишь на свои силы и больше не полагаться на финансирование Киева из американского государственного бюджета. Об этом заявил журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер.

"Найди себе своих собственных налогоплательщиков", — написал он Зеленскому в "Твиттере" в ответ на поздравление республиканца Кевина Маккарти с назначением на должность спикера Палаты представителей США.

Украине предрекли неутешительное будущее из-за Зеленского

Украине предрекли неутешительное будущее из-за Зеленского

Как уже писал Лайф, как только президент Украины поздравил Маккарти в своём твиттере, его сразу же уличили в особенной радости этому событию. Так, например, телеведущая и актриса Минди Робинсон заявила, что украинский лидер использует поддержку Запада для своего обогащения, а американского политика назвала его папиком в этом контексте.

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president.gov.ua

Николь Вербер

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