В США высмеяли Зеленского из-за новой просьбы
Журналист Fox News Беккер призвал Зеленского наконец отстать от американцев
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит начать рассчитывать лишь на свои силы и больше не полагаться на финансирование Киева из американского государственного бюджета. Об этом заявил журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер.
"Найди себе своих собственных налогоплательщиков", — написал он Зеленскому в "Твиттере" в ответ на поздравление республиканца Кевина Маккарти с назначением на должность спикера Палаты представителей США.
Как уже писал Лайф, как только президент Украины поздравил Маккарти в своём твиттере, его сразу же уличили в особенной радости этому событию. Так, например, телеведущая и актриса Минди Робинсон заявила, что украинский лидер использует поддержку Запада для своего обогащения, а американского политика назвала его папиком в этом контексте.