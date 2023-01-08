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8 января, 16:51

Северо-запад Австралии накрыло мощнейшее в истории региона наводнение

<p>Кенгуру спасаются от наводнения. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JoYohana" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JoYohana</a></p>

Кенгуру спасаются от наводнения. Фото © Twitter / JoYohana

Сильнейшее наводнение накрыло округ Кимберли на северо-западе Австралии. Оно стало самым мощным за всю историю региона, передаёт телеканал CNN.

Австралию накрыло мощнейшее наводнение. Видео © Twitter / a_m_leonard

  • Наводнение размыло дороги. Фото © Twitter / asiaonecom
    Наводнение размыло дороги. Фото © Twitter / asiaonecom
  • Наводнение размыло дороги. Фото © Twitter / Prof Ray Wills
    Наводнение размыло дороги. Фото © Twitter / Prof Ray Wills
  • Кенгуру спасаются от наводнения. Фото © Twitter / MediaResonator
    Кенгуру спасаются от наводнения. Фото © Twitter / MediaResonator
  • Животные спасаются от наводнения. Фото © Twitter / MediaResonator
    Животные спасаются от наводнения. Фото © Twitter / MediaResonator
  • Кенгуру спасаются от наводнения. Фото © Twitter / MediaResonator
    Кенгуру спасаются от наводнения. Фото © Twitter / MediaResonator

Наводнение размыло дороги. Фото © Twitter / asiaonecom

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"Людям в Кимберли приходится иметь дело с таким наводнением, которое бывает раз в сто лет, с худшим потопом, который когда-либо происходил в истории штата Западная Австралия", — заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям штата Стивен Доусон, отметив, что рекордное наводнение изолировало несколько населённых пунктов.

Из зоны бедствия было эвакуировано 233 человека. К спасательным операциям привлекали даже авиацию Вооружённых сил Австралии и вертолёты Chinook.

Непогода в малонаселённом округе Кимберли начала бушевать ещё на прошлой неделе, когда из-за циклона пошли сильные дожди. Теперь в некоторых местах зона затопления простирается на расстояние до 50 километров. Наибольшие разрушения зафиксированы в городе Фицрой-Кроссинг с населением 1,3 тысячи человек, куда из-за затопленных дорог припасы доставлялись только по воздуху.

Специалисты ещё не приступали к оценке причинённого непогодой ущерба, однако на преодоление последствий могут уйти месяцы. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уже выразил готовность оказать любую необходимую поддержку жителям штата.

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Николь Вербер

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