Северо-запад Австралии накрыло мощнейшее в истории региона наводнение
Кенгуру спасаются от наводнения. Фото © Twitter / JoYohana
Сильнейшее наводнение накрыло округ Кимберли на северо-западе Австралии. Оно стало самым мощным за всю историю региона, передаёт телеканал CNN.
Австралию накрыло мощнейшее наводнение. Видео © Twitter / a_m_leonard
"Людям в Кимберли приходится иметь дело с таким наводнением, которое бывает раз в сто лет, с худшим потопом, который когда-либо происходил в истории штата Западная Австралия", — заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям штата Стивен Доусон, отметив, что рекордное наводнение изолировало несколько населённых пунктов.
Из зоны бедствия было эвакуировано 233 человека. К спасательным операциям привлекали даже авиацию Вооружённых сил Австралии и вертолёты Chinook.
Непогода в малонаселённом округе Кимберли начала бушевать ещё на прошлой неделе, когда из-за циклона пошли сильные дожди. Теперь в некоторых местах зона затопления простирается на расстояние до 50 километров. Наибольшие разрушения зафиксированы в городе Фицрой-Кроссинг с населением 1,3 тысячи человек, куда из-за затопленных дорог припасы доставлялись только по воздуху.
Специалисты ещё не приступали к оценке причинённого непогодой ущерба, однако на преодоление последствий могут уйти месяцы. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уже выразил готовность оказать любую необходимую поддержку жителям штата.
Ранее на Демократическую Республику Конго обрушились проливные дожди. Только в столице Киншасе из-за стихии погибло 120 человек. В результате вызванных дождями наводнений и оползней оказались затопленными целые кварталы мегаполиса, население которого превышает 15 миллионов человек. Кроме того, разрушены некоторые дома и дороги.