Северо-запад Австралии накрыло мощнейшее в истории региона наводнение

Сильнейшее наводнение накрыло округ Кимберли на северо-западе Австралии. Оно стало самым мощным за всю историю региона, передаёт телеканал CNN.

Австралию накрыло мощнейшее наводнение. Видео © Twitter / a_m_leonard











"Людям в Кимберли приходится иметь дело с таким наводнением, которое бывает раз в сто лет, с худшим потопом, который когда-либо происходил в истории штата Западная Австралия", — заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям штата Стивен Доусон, отметив, что рекордное наводнение изолировало несколько населённых пунктов.

Из зоны бедствия было эвакуировано 233 человека. К спасательным операциям привлекали даже авиацию Вооружённых сил Австралии и вертолёты Chinook.

Непогода в малонаселённом округе Кимберли начала бушевать ещё на прошлой неделе, когда из-за циклона пошли сильные дожди. Теперь в некоторых местах зона затопления простирается на расстояние до 50 километров. Наибольшие разрушения зафиксированы в городе Фицрой-Кроссинг с населением 1,3 тысячи человек, куда из-за затопленных дорог припасы доставлялись только по воздуху.

Специалисты ещё не приступали к оценке причинённого непогодой ущерба, однако на преодоление последствий могут уйти месяцы. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уже выразил готовность оказать любую необходимую поддержку жителям штата.