В Москве ожидается до минус 25 градусов в первый рабочий день после праздников

Утром в понедельник, 9 января, в Москве ожидается температура до минус 25 градусов и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд уточнил "Интерфаксу", что в столице возможна температура до минус 26–24 градусов, по области — до минус 30 градусов. По его словам, это на 15 градусов ниже климатической нормы.

Согласно прогнозу, днём в Москве температура повысится до минус 17–15 градусов, в Подмосковье — до минус 20–15. "Теплеть" в столице и области начнёт со вторника. Температура будет достигать отметок минус 19 градусов ночью и минус 12 — днём. При этом сохранятся гололедица и порывистый ветер со скоростью 15 метров в секунду. Значительно теплее может стать с 12 января, когда температура повысится до минус 9 градусов.