Москвичам обещали потепление на первой рабочей неделе в году

В Москве на первой рабочей неделе в этом году ожидается потепление, к пятнице столбики термометров поднимутся до -2 градусов. Об этом написал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт отметил, что обширный антициклон с аномально холодными арктическими воздушными массами продолжает двигаться по территории Европейской России, опускаясь всё дальше к югу.

"Предстоящая ночь на территории Русской равнины будет практически такой же морозной, как и прошедшая, повышение температуры может составить лишь десятые доли градуса, однако тенденция на "потепление" уже наметилась. Уже днём в воскресенье станет на пару-тройку градусов теплее, чем в субботу, температура составит минус 15–20 градусов", — написал Леус.

К среде повышение температуры активизирует приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт, в дневные часы воздух поднимется до минус 7−12 градусов. А днём в пятницу, несмотря на небольшой снег, столбики термометров покажут минус 2−7 градусов. Леус добавил, что на Крещение в столичном регионе, вероятнее всего, будет не холоднее минус 8−13 градусов.