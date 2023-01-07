Патриарх Кирилл: Русские и украинцы являются единым народом

Русские и украинцы являются единым и очень большим народом. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" напомнил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Чёрного моря. И эта огромность — она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих, и поэтому со стародавних времён внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой", — отметил он.

Патриарх добавил, что в Незалежной сейчас пытаются выставить Россию врагом и сделать так, чтобы в глазах украинцев русские были другим народом. Эта деятельность направлена на создание пропасти между людьми, и она влияет на будущее, считает глава РПЦ. При этом церковь, по его мнению, обязана делать максимум для того, чтобы граждане не стали противниками.

При этом ради сохранения православия на Украине приходится идти на жертвы. Речь идёт о реакции православных людей на вызов, который стоит перед ними. По словам патриарха, если украинцы согласны мириться со сменой полов и нравственным релятивизмом, то они теряют идентичность и "перестают быть святой землёй". Он надеется, что православная церковь в дальнейшем будет оставаться великой нравственной и духовной силой украинцев.

По его словам, те, кто сохраняет верность канонической церкви, уже встали на путь исповедничества, так как в центре Европы на данный момент развязаны гонения под лозунгами демократии и свободы. При этом дух православного украинского народа, по его мнению, крепок в своей вере. Благодаря этому страна смогла преодолеть глубокий политический кризис, в котором она оказалась, убеждён глава РПЦ.