Патриарх Кирилл: Русские и украинцы являются единым народом
Русские и украинцы являются единым и очень большим народом. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" напомнил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Чёрного моря. И эта огромность — она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих, и поэтому со стародавних времён внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой", — отметил он.
Патриарх добавил, что в Незалежной сейчас пытаются выставить Россию врагом и сделать так, чтобы в глазах украинцев русские были другим народом. Эта деятельность направлена на создание пропасти между людьми, и она влияет на будущее, считает глава РПЦ. При этом церковь, по его мнению, обязана делать максимум для того, чтобы граждане не стали противниками.
При этом ради сохранения православия на Украине приходится идти на жертвы. Речь идёт о реакции православных людей на вызов, который стоит перед ними. По словам патриарха, если украинцы согласны мириться со сменой полов и нравственным релятивизмом, то они теряют идентичность и "перестают быть святой землёй". Он надеется, что православная церковь в дальнейшем будет оставаться великой нравственной и духовной силой украинцев.
По его словам, те, кто сохраняет верность канонической церкви, уже встали на путь исповедничества, так как в центре Европы на данный момент развязаны гонения под лозунгами демократии и свободы. При этом дух православного украинского народа, по его мнению, крепок в своей вере. Благодаря этому страна смогла преодолеть глубокий политический кризис, в котором она оказалась, убеждён глава РПЦ.
"Все эти призывы демократизировать, вестернизировать страну, конечно, кружат голову тем, кто связывает эти призывы с улучшением материальной жизни людей. Вот живут на Западе богатые хорошо, и если мы по этому пути пойдём, то и мы будем жить хорошо. Но ведь на этом же пути, как мы знаем, стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое, что сегодня сопровождает дехристианизацию западного общества", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию на Украине и в Донбассе. После чего президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам. При этом Зеленский отверг идею о рождественском перемирии. Позже стало известно, что ВСУ ударили по Донецку в первую минуту рождественского перемирия.
ТАСС / Бобылев Сергей