Священник объяснил, можно ли дарить спиртное на Рождество
Священник Савченко: Дарить алкоголь на Рождество не считается грехом
Священник Николай Савченко рассказал, что на Рождество не следует дарить подарки, которые напоминают о грехе. В беседе с "Газетой.ru" он напомнил, что этот день лучше провести с семьёй и помочь родственникам или друзьям, которые болеют или не имеют возможности отпраздновать по разным причинам.
Однако если в этот праздник у человека есть желание подарить кому-то алкоголь, это не будет считаться грехом, объяснил Савченко.
"Можно подарить что-то спиртное, но при этом нужно помнить, что опасен не сам алкоголь, а его злоупотребление", — отметил священник.
Служитель добавил, что на Рождество не следует дарить соблазнительную одежду, так как она может напомнить человеку о страсти. По его словам, самое главное — придерживаться правила в том, что нужно отдаляться от всякого греховного времяпрепровождения.
Ранее россиян призвали воздержаться от святочных гаданий "ради самосохранения". Протоиерей Первозванский отметил, что любые магические ритуалы являются обращением к нечистой силе, однако если девушки на улице гадают на суженого, это, скорее, просто развлечение.
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