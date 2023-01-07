Священник объяснил, можно ли дарить спиртное на Рождество

Священник Николай Савченко рассказал, что на Рождество не следует дарить подарки, которые напоминают о грехе. В беседе с "Газетой.ru" он напомнил, что этот день лучше провести с семьёй и помочь родственникам или друзьям, которые болеют или не имеют возможности отпраздновать по разным причинам.

Однако если в этот праздник у человека есть желание подарить кому-то алкоголь, это не будет считаться грехом, объяснил Савченко.

"Можно подарить что-то спиртное, но при этом нужно помнить, что опасен не сам алкоголь, а его злоупотребление", — отметил священник.

Служитель добавил, что на Рождество не следует дарить соблазнительную одежду, так как она может напомнить человеку о страсти. По его словам, самое главное — придерживаться правила в том, что нужно отдаляться от всякого греховного времяпрепровождения.