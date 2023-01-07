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7 января, 11:22

Минобороны Финляндии готовит двенадцатый пакет военной помощи Украине

Финляндия собирает для Украины 12-й по счёту пакет военной помощи, об этом в Twitter сообщил новый глава оборонного ведомства страны Микко Савола.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержание помощи готовится совместно с Силами обороны, при этом мы стараемся не подорвать собственную обороноспособность", — сказал он.

Об одиннадцатом пакете военной помощи Киеву в размере €28,8 миллиона в Минобороны Финляндии сообщали 20 декабря.

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Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году, несмотря на вето со стороны Турции. При этом генсек не ожидает, что турецкая сторона будет долго блокировать приём новых членов в альянс.

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shutterstock

Ирина Фальке

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