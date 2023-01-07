Минобороны Финляндии готовит двенадцатый пакет военной помощи Украине

Финляндия собирает для Украины 12-й по счёту пакет военной помощи, об этом в Twitter сообщил новый глава оборонного ведомства страны Микко Савола.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержание помощи готовится совместно с Силами обороны, при этом мы стараемся не подорвать собственную обороноспособность", — сказал он.

Об одиннадцатом пакете военной помощи Киеву в размере €28,8 миллиона в Минобороны Финляндии сообщали 20 декабря.