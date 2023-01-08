День рождения Ким Чен Ына прошёл без празднований в КНДР

День рождения северокорейского лидера Ким Чен Ына прошёл без особых упоминаний или мероприятий в КНДР, поскольку не является официальным праздником. Об этом следует из сообщений местных государственных СМИ.

Согласно официальным данным КНДР, Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года, однако, по другой информации, год его рождения 1984-й или 1983-й. В Южной Корее уверены, что ему в этом году исполнилось 39 лет.

Кстати, в конце прошлого года источники среди южнокорейских военных сообщали о подготовке КНДР к очередному военному параду в Пхеньяне, который как раз может быть приурочен ко дню рождения Ким Чен Ына. Однако в СМИ нет никаких упоминаний о праздновании.

Стоит отметить, что в роду нынешнего правителя принято поздно начинать праздновать. Так, например, день рождения основателя республики Ким Ир Сена и дедушки Ким Чен Ына 15 апреля стал временным выходным на 50-летие вождя в 1962 году, а на его 60-летие был объявлен "главным праздником нации". Отец нынешнего лидера, Ким Чен Ир, стал отмечать свой день рождения, лишь когда ему исполнилось 40 лет.