День рождения Ким Чен Ына прошёл без празднований в КНДР
День рождения северокорейского лидера Ким Чен Ына прошёл без особых упоминаний или мероприятий в КНДР, поскольку не является официальным праздником. Об этом следует из сообщений местных государственных СМИ.
Согласно официальным данным КНДР, Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года, однако, по другой информации, год его рождения 1984-й или 1983-й. В Южной Корее уверены, что ему в этом году исполнилось 39 лет.
Кстати, в конце прошлого года источники среди южнокорейских военных сообщали о подготовке КНДР к очередному военному параду в Пхеньяне, который как раз может быть приурочен ко дню рождения Ким Чен Ына. Однако в СМИ нет никаких упоминаний о праздновании.
Стоит отметить, что в роду нынешнего правителя принято поздно начинать праздновать. Так, например, день рождения основателя республики Ким Ир Сена и дедушки Ким Чен Ына 15 апреля стал временным выходным на 50-летие вождя в 1962 году, а на его 60-летие был объявлен "главным праздником нации". Отец нынешнего лидера, Ким Чен Ир, стал отмечать свой день рождения, лишь когда ему исполнилось 40 лет.
Ранее Лайф писал, что Ким Чен Ын впервые пропустил годовщину смерти отца. На траурной церемонии по случаю 11-й годовщины кончины Ким Чен Ира, бывшего вождя КНДР и отца нынешнего лидера, он не присутствовал. Северокорейский лидер прислал лишь корзину цветов.
ТАСС / Zuma