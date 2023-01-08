В Израиле силовики предотвратили попытку контрабанды десяти пистолетов
В Израиле предотвратили попытку контрабанды 10 пистолетов в долине реки Иордан. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны страны. Там уточнили, что задержаны два человека.
"В четверг солдаты Армии обороны Израиля заметили двоих подозреваемых у кибуца Ашдот-Яаков. Силы Армии обороны Израиля, Полиции Израиля и Пограничной полиции Израиля были направлены на место и задержали подозреваемых", — сказано в сообщении.
У задержанных при себе было десять пистолетов, уточнили в армии. Их вместе с оружием доставили в полицию. Других подробностей в сообщении не приводится.
Ранее Лайф писал о том, что шесть сирийских военных погибли, ещё трое пострадали при ударе, который нанесли самолёты Израиля по военным объектам в районе Дамаска.
ТАСС / Zuma / Omer Messinger