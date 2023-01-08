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8 января, 15:28

Вооружённые силы Белоруссии и России проведут совместные лётно-тактические учения

Министерство обороны Белоруссии сообщило о предстоящих совместных лётно-тактических учениях авиационных подразделений Вооружённых сил республики и Российской Федерации, входящих в состав региональной группировки войск.

По данным пресс-службы ведомства, учения пройдут с 16 января по 1 февраля 2023 года.

"Сегодня в Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооружённых сил Российской Федерации", — сказано в сообщении.

РФ и Белоруссия продолжают наращивание совместной группировки войск и планируют провести учения

РФ и Белоруссия продолжают наращивание совместной группировки войск и планируют провести учения

В ведомстве также добавили, что во время учений задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии.

Ранее Лайф писал о том, что ЮАР, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана у южных берегов Африки.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Илья Суриков

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