Вооружённые силы Белоруссии и России проведут совместные лётно-тактические учения

Министерство обороны Белоруссии сообщило о предстоящих совместных лётно-тактических учениях авиационных подразделений Вооружённых сил республики и Российской Федерации, входящих в состав региональной группировки войск.

По данным пресс-службы ведомства, учения пройдут с 16 января по 1 февраля 2023 года.

"Сегодня в Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооружённых сил Российской Федерации", — сказано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что во время учений задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии.