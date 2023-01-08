Вооружённые силы Белоруссии и России проведут совместные лётно-тактические учения
Министерство обороны Белоруссии сообщило о предстоящих совместных лётно-тактических учениях авиационных подразделений Вооружённых сил республики и Российской Федерации, входящих в состав региональной группировки войск.
По данным пресс-службы ведомства, учения пройдут с 16 января по 1 февраля 2023 года.
"Сегодня в Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооружённых сил Российской Федерации", — сказано в сообщении.
В ведомстве также добавили, что во время учений задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии.
Ранее Лайф писал о том, что ЮАР, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана у южных берегов Африки.
ТАСС / Пётр Ковалёв