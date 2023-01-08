В США напомнили Украине о запрете использования оружия для ударов по России

НАТО передало Украине оружие и наступательную технику при условии, что Киев не станет наносить удары по территории России, заявил публицист Андреас Клут.

"Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом", — приводит его слова Bloomberg.

Как отметил обозреватель, на Западе с осторожностью выбирают модели вооружений, направляемые ВСУ, поскольку главным приоритетом для Вашингтона и его союзников всё же остаётся избежание прямой конфронтации с Москвой.

Однако отправка новых видов БМП, в том числе Bradley и Marder, серьёзно повлияла на диалог с США, Германией и Францией, поскольку ранее члены Североатлантического альянса отказывались предоставлять такую технику.