ВСУ снова обстреляли посёлок в Курской области, зафиксировано не менее 10 прилётов

Курская область снова подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, сегодня украинские войска в очередной раз обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе.

"Предварительно зафиксировано не менее десяти прилётов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет", — написал Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, из-за обстрела было нарушено энергоснабжение посёлка, а также прилегающего населённого пункта Попово-Лежачи, однако ремонтные бригады уже приступают к устранению аварии.