ВСУ снова обстреляли посёлок в Курской области, зафиксировано не менее 10 прилётов
Губернатор Старовойт сообщил о не менее 10 прилётах со стороны ВСУ в курском посёлке Тёткино
Курская область снова подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, сегодня украинские войска в очередной раз обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе.
"Предварительно зафиксировано не менее десяти прилётов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет", — написал Старовойт в телеграм-канале.
По его словам, из-за обстрела было нарушено энергоснабжение посёлка, а также прилегающего населённого пункта Попово-Лежачи, однако ремонтные бригады уже приступают к устранению аварии.
Ранее сегодня сообщалось об обстреле приграничного села Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, один снаряд попал в ангар для выращивания птицы, взрыв повредил кровлю постройки. Пострадавших в результате обстрела, к счастью, нет.
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