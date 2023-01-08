Daily Mail: Роналду снял 17 комнат в гостинице в Эр-Рияде после перехода в "Аль-Наср"
После перехода в футбольный клуб "Аль-Наср" португальский нападающий Криштиану Роналду будет жить в гостинице, расположенной в 99-этажном небоскрёбе Kingdom Tower в Эр-Рияде. Он снял для себя, своей семьи, друзей и охраны 17 комнат, пишет Daily Mail.
Издание уточняет, что аренда жилья обошлась спортсмену более чем в 280 тысяч евро. Из этого люкса, который занимает два этажа, открывается панорамный вид на Эр-Рияд. А здание, в котором находится отель, является одним из самых высоких в стране.
Напомним, футбольный клуб "Аль-Наср" официально представил Криштиану Роналду 3 января. Именитого футболиста под масштабное шоу встречал полный стадион фанатов. В церемонии также приняли участие его жена и дети. Сам футболист заявил, что выполнил свою работу в Европе. При этом Роналду сможет дебютировать за "Аль-Наср" не ранее 21 января из-за дисквалификации.
ТАСС / AP / Amr Nabil