Daily Mail: Роналду снял 17 комнат в гостинице в Эр-Рияде после перехода в "Аль-Наср"

После перехода в футбольный клуб "Аль-Наср" португальский нападающий Криштиану Роналду будет жить в гостинице, расположенной в 99-этажном небоскрёбе Kingdom Tower в Эр-Рияде. Он снял для себя, своей семьи, друзей и охраны 17 комнат, пишет Daily Mail .

Издание уточняет, что аренда жилья обошлась спортсмену более чем в 280 тысяч евро. Из этого люкса, который занимает два этажа, открывается панорамный вид на Эр-Рияд. А здание, в котором находится отель, является одним из самых высоких в стране.